Mga bangka, barko pinagbawalang lumapit sa seawall ng Manila baywalk

Pinagbawalan ng Department of Environment and Natural Resources na pumasok at makapag-angkla ang mga pribadong yate at iba pang barko malapit sa baybayin ng Manila Bay.

"Maglagay kami ng 2.5 kilometers mula sa shoreline, hindi puwedeng makakapasok anong vessel diyan. Ang makapasok lang diyan 'yong mga magde-deliver ng mga sand diyan sa [beach] nourishment [project]," ani Cimatu.

Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nagkulay dilaw ang tubig sa Manila Bay dahil sa inilabas na maduming tubig ng isang vessel, ang MV Sarangani, noong Sabado.

Ininspeksiyon ng Philippine Coast Guard (PCG) ang makina ng sasakyang dagat nitong umaga ng Lunes.

"Normal naman po 'yong mga nakita ng inspection team natin... may allegations na nahigop nitong barko during pag-start ng kaniyang generator, doon sa cooling niya po, ito pong mga algae formations," sabi ni Lt. Michael John Encina, tagapagsalita ng PCG-National Capital Region.

Ayon kay Emil Neri, may-ari ng MV Sarangani, walang kasamang langis ang inilabas nilang tubig.

Nagbabago-bago lang umano ang kulay ng tubig sa dagat depende sa panahon.

"Marumi 'yung tubig kasi katatapos ng typhoon... environmental impact violation kagaya ng langis, wala po. Hindi bumibiyahe itong boat na ito, it’s not functioning," ani Neri.

Pero ayon kay Cimatu, "Hindi ito [dahil sa] bagyo, galing siya diyan talaga, right in the vessel. Kinunan ng picture mismo na lumalabas sa dalawang butas."

Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng may-ari ng MV Sarangani kung mapatutunayang sanhi ng polusyon ang inilabas na wastewater.

Hinihintay pa ang resulta ng pagsusuri ng laboratoryo sa water samples na nakuha.

-- Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News