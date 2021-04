3 mobile vaccination clinic inilunsad sa Quezon City

MAYNILA — Umarangkada ngayong Lunes ang 3 mobile clinic sa Quezon City kung saan maaaring magpabakuna kontra COVID-19 ang mga residente.

Inilunsad ang mobile vaccination clinic para sa mga residenteng hindi marunong gumamit ng gadget para makapag-online booking ng pagpapabakuna, senior citizen, at persons with disability (PWD).

Ang isa sa mga bus ay may lifter para maiangat ang mga PWD.

Quezon City LGU launches its Mobile Vaccination Clinics for QC residents specially designed with lifters for senior citizens and commorbidities who live in hard-to-reach areas and wish to be vaccinated.@ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/D8QSZqKlAF