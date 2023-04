PANOORIN: FilCom sa Kuwait nagtipon para sa Grand Iftar sa pagtatapos ng Ramadan

KUWAIT - Masayang nagtipon-tipon kamakailan ang mga miyembro ng Filipino Muslim organizations sa Kuwait para sa Grand Iftar sa pagtatapos ng Ramadan.

Inorganisa ito ng Philippine Embassy bilang pakikiisa sa mga kapatid nating mga Muslim. Mahalaga ang buwan ng Ramadan para sa mga Muslim na itinuturing na isa sa haligi ng Islam.

Ito ang buwan ng fasting o pag-aayuno at pagdarasal para sa lahat ng mga Muslim sa buong mundo. Nag-aayuno ang bawat isa mula bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw, kung saan isinasagawa ang Iftar o “breaking of the fast”. Nagsimula ang Ramadan noong March 22 at nagtapos nitong April 20.

