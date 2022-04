Mga estudyante, lumahok sa Leni-Kiko rally sa Intramuros

MAYNILA - Mga estudyante naman sa ilang unibersidad sa Intramuros, Manila ang nagpakita ng suporta sa tambalan nina Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan.

Tinatawag na "IntramoRose Unity Walk" ang campaign rally kung saan pang-finale ng programa ang isang mini concert rally sa balwarte ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso.

Tingnan: Nagpapatuloy ang mini-rally sa Intramuros, Manila na inorganisa ng mga magaaral ng ilang unibersidad sa Maynila para ipakita ang suporta sa tambalang Leni-Kiko. @ABSCBNNews pic.twitter.com/hJGQ5bABiF — jose (@Jose_Carretero8) April 24, 2022

Mula sa Pamantasan ng Maynila, Mapua University, Lyceum University of the Philippines at Colegio de San Juan de Letran.

Ayon sa isa sa mga organizer na si Jerfe John Daco, hindi nila inaasahan na madami ang dadalong mga estudyante.

"To be honest mas sobrang nagulat din kami hindi ito yung ini expect din namin initially 300 to 800 lang attendees pero yung suporta talaga na bumuhos kasama po ang suporta ng ibang school outside Intramuros we have here UST po , PUP, na umattend din po at nagpakita ng suporta” ani Daco.

Isa sa mga dumalo si Ryjin John Maala na may bitbit na placard kung saan nakasulat na nawalan man ng cellphone kahapon sa rally sa Pasay, hindi naman mawawalan ng pag-asa para sa kulay na rosas na kinabukasan.

Sa dami ng tao, ayon kay Ryjin John, nawala ang cellphone niya pero dahil nais niyang ipakita ang suporta kay Vice President Leni Robredo, sumama naman siya sa kapwa niya estudyante ngayong araw.

"Naniniwala po ako na magiging rosas ang kinabukasan natin ng buong Pilipinas” ani Ryjin John.

Ayon sa ilang dumalo suportado naman sila ng kanilang mg magulang.

"Si Leni marami siyang nagawa and aside from that, marami siyang natulungan and mostly natulungan niya ay nasa laylayan kwento ng dumalo na si Miguel Antivo.

May ilang artista ring dumalo gaya ng aktor na si John Arcilla na kahit paos pa ang boses dahil sa rally sa Pasay sa kaarawan ni Robredo kahapon, ay sinikap na magbigay mensahe sa mga estudyante.

“Ang ating responsibilidad lalo na kayong kabataan ay tuloy-tuloy, araw-araw dahil ang ating tungkulin na bantayan ang ating bayan ay araw-araw hindi tuwing eleksyon lamang," ayon kay Arcilla.

Nagsalita rin sa rally ang kapatid ni Jesse Robredo na si Doctor Penny Robredo. Isa sa mga nabanggit niya ang 5-point inclusivity agenda ng tambalang Robredo -Pangilinan.

“Basahin niyo ang mga agenda ng ating mga kandidato si VP Leni lang po ang may 5-point disability priority agenda” ani Dra. Robredo.

Mayroon ring sign language interpreter sa rally para sa mga dumalong pipi at bingi.

Ang volunteer na si Aimee Adiwang ang tumayong interpreter.

Masaya siya na sa pamamagitan niya malalaman ng mga pipi at bingi na dumalo sa rally ang mga plataporma ng mga kandidato.

Paaran niya rin ito para maisulong na rin ang inclusivity.

"Naisip ko lang po na mag volunteer for the deaf community since we’re pushing for accessibility and inclusivity sa lahat ng rallies," aniya.

Dumalo rin sa rally ang senatorial candidate na si Atty. Alex Lacson na sinabing hindi magwi-withdraw ang grupo bilang sagot sa hamon ni Domagoso na mag-withdraw si VP Leni.

Bukod sa solidong suport, naging daan din ang mini-rally para maipakita ng mga estudyante ang kanilang husay sa pagsayaw at pagkanta sa mistulang mini-concert na pagtitipon.