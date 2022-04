Pinayuhan ng Commission on Elections ang mga botante na magtungo sa lokal na sangay ng komisyon sakaling lumabas na deactivated, no record, o under review ang status ng kanilang pagboto sa online precinct finder o voter verifier.

Kasunod ito ng kaliwa’t kanang reklamo na natatanggap ng COMELEC mula sa ilang botante.

Ayon kay COMELEC Commissioner Atty. George Garcia, nagmumula ang datos na nakukuha nila sa mga lokal na sangay ng komisyon.

“Ang nagsusumite sa amin ng listahan kung sino ang dapat tanggalin at hindi dapat tanggalin, kung sino dapat i-activate, i-deactivate o i-reactive ay ang local COMELEC. Ibig sabihin mo, yun po kasing ebidensya na nagpapatunay kung kayo po ay nakaboto o hindi ay wala po sa position ng main office, ito po ay nasa position ng local COMELEC namin,” aniya.

Ngunit paalala ni Garcia sa mga nakatatanggap ng deactivated status, tiyakin na nakaboto noong 2018 barangay o 2019 national at local elections.

“Dalawang magkasunod na eleksyon po iyon, dalawang magkasunod na eleksyon, ibig sabihin 2018 at 2019, kapag hindi po kayo nakaboto sa dalawang magkasunod na eleksyon na iyon, deactivated po kayo, at wala na pong paraan para ma-reactivate ang atin pong registration, sa susunod na lang po after ng botohan na ito,” aniya.

Ipinaalala rin ng COMELEC na dapat tama ang mga impormasyong inilalagay sa precinct finder kabilang ang pangalan, middle name, at apelyido, gayundin ang probinsiya at lungsod o munisipalidad kung saan nagparehistro. Bansa at embahada o konsulada naman para sa mga overseas voters.

Kung tiyak na nakaboto sa dalawang nakaraang halalan ngunit deactivated, no record found o under review ang lumabas na status, magtungo sa lokal na sangay ng COMELEC.

Maaari rin umanong ma-verify ang status sa ipinapadalang voters registration sheet.

“Isang maliit na papel po iyon, nakalagay kung saan kayo nakarehistro, ano po ang lugar kung saan naandiyan ang inyong presinto, at the same time yung do’s and don’s ng pagboto, at the same time nandoon din po yung mga kandidato, listahan ng mga kandidato, national and local,” dagdag ni Garcia.

Una na ring ipinaalala ni COMELEC Spokesperson Director James Jimenez na sakaling hindi ma-access ang precinct finder, mag-email sa itd@comelec.gov.ph.