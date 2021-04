P680,000 halaga ng 'shabu' nakumpiska, 3 timbog sa Maynila

MAYNILA — Arestado ang 3 indibiduwal sa buy-bust operation sa Santa Cruz, Maynila, kung saan nakumpiska ang nasa P680,000 halaga ng hinihinalang shabu, sabi ngayong Linggo ng pulisya.

Ayon kay Lt. Col. John Guiagui, hepe ng Santa Cruz police station, nakakuha ang kanilang himpilan ng impormasyon ukol sa ilegal na aktibidad kaya nagsagawa ng operasyon sa Quiricada Street sa Barangay 327.

Target umano ng operasyon si alyas "Atong," na dati nang nakulong.

Matapos bentahan ng droga ang pulis na nagpanggap na buyer, hinuli ng mga awtoridad si "Atong" kasama ang isang 28 anyos na saleslady at 40 anyos na driver.

Nakuha sa mga suspek ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 100 gramo.

Inaalam ng mga awtoridad kung sino ang supplier ng mga suspek — na ngayo'y nakapiit sa Manila Police District Station 3 — lalo't malaki-laki ang halaga ng drogang nakuha sa kanila.

Samantala, sa Las Piñas, arestado ang isang lalaki sa buy-bust operation sa Barangay Talon 4.

Ayon kay Col. Rodel Pastor, hepe ng pulisya sa lungsod, nahuli nila ang target ng operasyon na si alyas "Toto," na nagtatrabaho bilang construction worker.

Nakuha sa suspek ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 26.5 gramo at may halagang P180,000.

Nakakulong ngayon sa Las Piñas Custodial Facility si "Toto," na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

P180,000 halaga ng droga, nasabat umano sa isang construction worker sa Las Piñas. 📷SPD pic.twitter.com/H7bLjH1GYB — Jekki Pascual (@jekkipascual) April 25, 2021

RELATED VIDEO:

