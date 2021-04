Lalaki patay nang makaladkad ng trailer truck sa Isabela

Patay ang isang motorcycle rider na nakaladkad ng truck sa Alicia, Isabela noong Abril 24, 2021. Retrato mula sa Alicia Police Station

Patay ang isang motorcycle rider matapos makaladkad ng trailer truck noong hapon ng Sabado sa bayan ng Alicia, Isabela.

Kinilala ng mga awtoridad ang nasawi bilang si Agelito Mapalo, 43 anyos.

Sa imbestigasyon ng Alicia police, parehong binabaybay ng truck at motorsiklo ni Mapalo ang national highway sa Barangay Paddad.

Pero sumabit umano ang motorsiklo sa tapalodo ng trailer truck.

"'Yong trailer truck ay nasa inner lane at yung motor ay nasa outer lane. Parehong hindi mabilis [ang takbo]," sabi ni Alicia police chief Maj. Ardee Tion.

Natumba ang motorsiklo kasama ang driver at pumailalim sa tumatakbong trailer truck, kaya nakaladkad si Mapalo nang ilang metro.

Dinala pa si Mapalo sa ospital pero idineklara ring dead on arrival.

Nasa kustodiya ngayon ng Alicia police ang driver ng truck, na posible umanong maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property.

— Ulat ni Harris Julio

FROM THE ARCHIVES:

