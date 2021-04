Barangay officials na nangharang ng lugaw delivery inireklamo sa piskalya

MAYNILA — Inireklamo sa piskalya ang punong barangay at ilang opisyal ng Barangay Muzon sa San Jose del Monte, Bulacan dahil sa kontrobersiyal na pagharang sa delivery ng lugaw noong nakaraang buwan.

Magugunitang nag-viral pa ang video kung saan mapapanood na pinapagalitan ng mga barangay official ang Grab Food rider dahil sa umano'y paglabag sa curfew. Sinabi rin nilang hindi "essential" ang lugaw.

Grave threat at grave coercion ang isinampang reklamo ng rider na si Marvin Ignacio at ng may-ari ng lugawan laban sa mga opisyal ng barangay.

Base sa sinumpaang salaysay ni Ignacio, tinakot sila ng mga taga-barangay at itinaboy.

"Hindi naman po kami tambay eh, nagtatrabaho po kami," ani Ignacio.

Mayroon din umano siyang natanggap na mensahe ng pagbabanta sa kaniyang Facebook Messenger na labis niyang ikinabahala.

Natatakot umano si Ignacio para sa kaniyang buhay pati sa kaniyang pamilya.

Dahil sa nangyari, naghanap sila ng ibang tiarahan at pansamantalang huminto sa trabaho dahil sa takot at trauma.

Ayon naman kay Mary Jane Resurreccion, may-ari ng lugawan, nakaranas din sila ng harassment sa mga opisyal ng Barangay Muzon.

"Hindi ko po alam bakit sila nagpupunta sa Lugaw Pilipinas para i-check... tuwing pupuntahan, tumatawag mga tao ko kaya naririnig ko mga pagsita nila at pambubully sa mga Grab driver, na hindi talaga maayos," ani Resurreccion.

Pinagbantaan din siya na hindi bibigyan ng permit at pahihirapan.

"Nagbabayad naman ako ng tax, sumusunod ako kung ano'ng rules, nirerespeto ko sila. Ang masakit lang ho eh bakit kailangan ipasara kami?" aniya.

Ayon kay Resurreccion, nagdulot ito ng takot sa kaniya, kaniyang mga tauhan at maging sa mga Grab rider.

Nagkaroon na aniya sila ng pulong sa Department of the Interior and Local Government pero ang sinasabi ay sa barangay sila magreklamo.

Mahirap ito, ayon kay Resurreccion, dahil mismong ang barangay ang kanilang inirereklamo.

Sinubukan ng ABS-CBN News kuhanin ang panig ng pamunuan ng Barangay Muzon pero tumanggi muna silang magsalita at ikokonsulta muna raw nila ang isyu sa kanilang legal team.

Nauna nang humingi ng paumanhin ang mga taga-barangay dahil sa pagharang sa lugaw.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

