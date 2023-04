Kuha ng PAF​

MAYNILA - Kinumpirma ng Philippine Air Force (PAF) na isang military trainer aircraft ang bumagsak sa Lipa City, Batangas, Lunes ng umaga.

Ayon sa opisyal na pahayag ng PAF, hindi pa nakakalayo ang naturang SF260FH Marchetti plane sa Fernando Air Base ay nagkaroon na ng problema sa ere.

Nagawa pang ilihis ng dalawang piloto ang trainer aircraft sa isang open area upang makaiwas sa isang community area o mataong lugar.

"Despite the low altitude, the pilots were able to maneuver the aircraft to an open area within the air base's perimeter causing no harm and damage to nearby communities," saad ng opisyal na pahayag ng PAF.

Ligtas naman na ang mga piloto at ginagamot na sa ospital.

Nagsasagawa na ng masusing imbestigasyon ang PAF sa sanhi ng insidente.

"The aircraft is currently being recovered and assessed. Consequently, extensive investigation of the incident has been started to determine its cause," saad ng PAF.