Mga nakikiramay sa pamilya ni dating DFA Secretary Del Rosario, patuloy ang pagdating

MAYNILA -- Patuloy ang pagdating ng mga nakikiramay sa pamilya ng yumaong dating DFA Secretary Albert del Rosario sa The Chapels ng Santuario de San Antonio sa Makati City.

Nitong Lunes, kabilang sa dumalaw si dating Interior Secretary Mar Roxas.

Si Roxas ay kasama ni Del Rosario sa gabinete ni dating Pangulong Benigno Aquino III.

Sabi ni Roxas, mataas ang respeto niya kay del Rosario lalo’t malaman kung magsalita ito.

Kahit pa anya nanggaling sa pribadong sektor ay naipakita ng dating kalihim ang pagiging makabayan.

"Pumunta talaga ako rito para magbigay pugay kay Sec. Albert. Napakataas ng ating respeto at admirasyon para sa kanya. Very soft spoken. Very man of few words. Pero malaman yung kanyang salita at talaga naman yung respeto na ibinibigay natin sa kanya ay napakataas dahil nakita naman natin ipinaglaban nya yung ating independence at yung sovereignty sa West Philippine Sea. Isa siya sa talagang nagtaguyod at ipinaglaban niya sa international court na UNCLOS, 'yung sovereignty ng Pilipinas. Kaya kahit pa galing s'ya sa private sector yun ang background nya pero nakita natin yung patriotism niya para sa atin," ani Roxas.

"A dear friend and a true gentleman." Ganyan naman inilarawan ni Senator Loren Legarda si Del Rosario.

Kwento pa ni Legarda, sa tuwing pupunta siya noon sa opisina ni Del Rosario sa Department of Foreign Affairs ay aabutan niya ito na naghihintay sa labas ng lobby ng kanyang tanggapan o sa mismong drive way pa.

"He was not just a joy to work with, but he was actually a dear friend and a true gentleman... He was very kind and gentle, a gentleman and brilliant as well. He’s an exceptional Filipino whose courage brought us to the arbitral ruling in the Hague declaration," ani Legarda.

"He was very courageous."

Kabilang din sa nagpaabot ng pakikiramay si dating Commission on Elections Chairman at Human Rights Lawyer Christian Monsod at asawang si Professor Winnie Monsod.

Nagpunta rin sa burol si dating Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Jacinto-Henares.

Lunes ng gabi ay magdaraos naman ang DFA ng necrological service.

Dakong alas-9 ng umaga ngayong Martes idaraos ang funeral mass sa Santuario de San Antonio Main Church sa Makati City.

