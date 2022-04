Watch more News on iWantTFC

TAIWAN -- Bumiyahe si Vivian Liu, isang dual citizen patungong Taipei mula Zhongli sa Taoyuan City para bumoto kasama ang dalawang anak.

“After makuha ko po ang dual passport ko, after 28 years po ngayon lang po ulit ako makakaboto kaya masayang masaya po ako,” ani Liu.

Isa si Liu sa tinatayang 73 thousand registered Filipino voters sa Taiwan. Mas mataas ang bilang na ito kumpara sa 41 thousand na rehistradong botante noong 2019 midterm elections.

“Noong nalaman yata na tatakbo ang kandidato nila gusto nilang bumoto and this will account for the turn-out kasi presidential ngayon, mas marami talaga bumuboto pag presidential,” sabi ni MECO Chairman Wilfredo Fernandez.

Humingi naman ng paumanhin ang MECO sa ilang aberya sa unang araw ng botohan.

“This is a human organization, pagod na pagod ang mga tao but nevertheless, we are giving our best and dito sa MECO we work as one, lahat kami tulong tulungan, makikita ninyo we study what’s lacking, kung anong kulang inaayos naming,” dagdag pa ni Chairman Fernandez.

Hinikayat ng MECO Chairman ang lahat ng mga rehistradong botante sa Taiwan na bumoto na dahil hanggang Mayo a-nueve na lang ang overseas voting.

