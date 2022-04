Mobile overseas voting sa Busan, ikinatuwa ng mga Pinoy

SOUTH KOREA -- Dinala ng Embahada ng Pilipinas sa Korea ang botohan sa Busan sa dahilang malayo umano para sa maraming Pinoy sa South Korea ang Embahada ng Pilipinas na nakabase sa Seoul.

“Napakarami din po ditong Pilipino na nangangailangan ng kanilang serbisyo at mahirap po. Mahirap po ang pumunta… unang-una, malaki ang gastos, pangalawa yung oras at araw dahil po karamihan sa ating mga kababayan dito ay alam naman natin, mga OFW na kinakailangan nila araw-araw magtrabaho at minsan pati Sabado at Linggo ay may pasok parin sila,” ani Danny Guerra, Chairman ng Filipino Community Center sa Busan.

“Kami po ay naitorisa rin po ng COMELEC na magkaroon ng tinatawag nating mobile voting dito po for overseas voting for qualified registered overseas voter. Kaya masaya naman po kami at marami pong nakapunta,” pahayag naman ni Ambassador Ma. Theresa B. Dizon-De Vega.

Naging maayos naman ang botohan sa Busan noong Abril a-kinse hanggang a-disi sais. Hindi pinalampas ng mga Pinoy ang pagkakataong gamitin ang kanilang kapangyarihang pumili ng lider ng bansa.

“Marunong makinig sa lahat ng estado ng ating mga kababayan ke nasa taas, nasa baba, nasa kaliwa or kanan, tsaka malakas yung karisma at meron siyang paninidigan,” sabi ni Matthew Mabborang, isang estudyante sa South Korea patungkol sa binoto niya sa pagkaPangulo.

Para naman sa OFW na si Marco Sebastian, mahalaga ang halalan ngayong taon lalo sa mga kagaya niya:

“Sa ’kin bilang OFW, naniniwala ako sa kanya na kaya niyang protektahan, especially kaming mga nasa.. nagtatrabaho sa ibang bansa para sa Pilipinas. And alam ko na in the future makakagawa siya ng plano na para ang mga Pilipino ay hindi na mangingibang bansa muli.”

