(UPDATE) Dalawang magkasunod na sunog ang sumiklab sa Quezon City nitong umaga ng Linggo.

Pasado alas-11 ng umaga nang sumiklab ang sunog at mabilis kumalat sa ilang bahay sa Scout Bayoran, Barangay South Triangle.

Idineklara pa ng Bureau of Fire Protection (BFP) ang unang alarma sa naturang sunog.

Bagaman mabilis na nakaresponde ang mga bombero, nahirapan sila na apulahin ang apoy dahil madaling masunog ang materyales ng karamihan sa mga bahay ng residential compound at makitid na daanan papunta sa loob.

LOOK: A fire broke out at Sct. Bayoran, Brgy. South Triangle which was raised to 1st alarm by the fire bureau.



The residents of the residential compound have taken some of their belongings out on the street. | via @nicobagsic pic.twitter.com/dqPsnq0Ri4