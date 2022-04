Tradisyon ng Mahal na Araw sa Barcelona, nagbalik sa pagluluwag ng lockdown

BARCELONA - Masayang sinalubong ng mga Pinoy sa Barcelona ang mga tradisyon ng Mahal na Araw na kinaugalian na sa Pilipinas.

Dalawang taon din itong natigil dahil sa pandemya. Kung dati’y virtual lang ang Holy Week events, ngayong taon, personal na muling naranasan ng mga Pinoy ang Mahal na Araw.

Naging emosyonal ang pagsasadula ng Stations of the Cross o Via Crucis.

Sa Salubong 2022, isang matamis na awit ng Regina Caeli ang dumaloy sa bawat puso ng mga Pilipino sa pag-tanggal ng belo ni Birheng Maria, simbolo ng pagtatapos ng kanyang luksa dahil muling nabuhay si Hesus.

Napuno ang mga kalye sa Parokya Pilipino Immaculada Concepcion y San Lorenzo Ruiz ng mga deboto na sumunod sa prusisyon ng Mahal na Araw.

Daan-daan din ang nagsimba, binasbasan ni Fr. Julio Santiago ang mga tao bilang simbolo ng paglilinis ng kasalanan at pagdiwang sa pagkabuhay ni Hesus.

“Matagal na nating hinihintay ‘yan, nating mga Pilipino, yung tayo’y makababa at makapunta sa church at lalong lalo na sa panahon ng Mahal na Araw. Ayun, kailangan yung dati nating ginagawa dito at sa Pilipinas magampanan natin dito kahit tayo’y nasa ibang bansa,” sabi ni Rosalina dela Cruz, residente ng Barcelona.

“Aba masayang masaya na nga para maging active na uli ang mga Pilipino. Ang daming nawala,” sabi ni Rose Moya, residente ng Barcelona.

Matiyaga namang siniguro ng mga boluntaryo ng Ganap Guardians na maayos at ang pagdaloy ng mga tao at may suot ang face masks.

“Maganda para sa ating mga Pilipino dahil magagawa na uli natin yung ating mga nakaugaliang tradisyon. ‘Yan ang kagandahan ngayon, para maibalik yung saya ng mga Pilipino dito sa Barcelona,” sabi ni Molly Panganiban, volunteer.

Maging sa Filipino Episcopal Church ng Saint James the Less, nakilahok ang mga tao sa mga tradisyon ng Holy Week, gaya ng washing of the feet.

Bagama’t malayo sa Pilipinas, dala ng mga Pinoy ang kaugalian ng pananampalataya sa Barcelona.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.