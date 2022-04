BATANGAS – Umatras na si Richard "Ricky" Recto sa pagtakbo para sa pagkagobernador ng Batangas ngayong Halalan 2022.

Nagsadya sa opisina ng Commission on Elections (Comelec) Batangas pasado alas-4 ng hapon si Recto nitong Biyernes para magsumite ng kaniyang notarized statement of withdrawal.

Si Recto ay isang independent candidate laban kina incumbent governor Hermilando Mandanas (PDP-Laban), dating Padre Garcia mayor Prudencio "Dacio" Gutierrez (NPC) at Praxedes Bustamante (independent).

"Yes, I did (withdraw). Nowadays sa panahong ito dahil digital na ang halalan maaga nagfa-file ang lahat. Di naman makakasama, hindi naman ilegal so minarapat kong mag-file and I obviously have my own intentions for doing so and we're good. OK na ako so it's time to pull out," sabi ni Recto sa panayam ng ABS-CBN News sa telepono.

Hindi binanggit ni Recto kung ano ang dahilan ng kaniyang pag-atras pero sinabi niya: "If you notice I don't have a single tarp, a poster or campaign paraphernalia anywhere. I hardly actually even did the rounds. I got to do what it was I intended, so now it's time to go."

Nagpahayag na rin si Recto ang kaniyang pagsuporta kay Mandanas.

"I'm sure he doesn't need the luck. Ako naman ay naniniwala hindi niya kailangan ng suwerte dahil siya naman ay magaling. I'm sure Mandanas will win his 6th term," ani Recto.

Sa panayam naman kay Gutierrez sa telepono, sinabi nito na posibleng nag-back out si Recto dahil umatras na rin ang sinusuportahan niyang kandidatong si Senador Bong Go sa pagkapangulo.

“Parang ang panahon po ay naaayon sa atin, 'yun po ang kuwenta ko doon. Ang pag-asa po natin ay mula sa Lipa, hagip ang 4th district ay pumapabor po sa atin," ani Gutierrez kaugnay sa pag-atras ni Recto

"Malapit din naman sa atin ang pamilya ng mga Recto at ang supporters po nila ay sa atin nakataya, kaya [this] time na walang Rectong lalaban, nasa atin po ang simpatiya niyan.”

Tumangging magbigay ng reaksiyon si Mandanas kaugnay sa pag-atras ni Recto.

Si Mandanas ay tumatakbo para sa kanyang huling termino bilang gobernador.

Kinumpirma ni Batangas Comelec Provincial Election Supervisor Atty. Joyce Reyes-Cortez na natanggap na nila ang kopya ng statement of withdrawal ni Recto Biyernes ng hapon.

Si Recto ay ang nakababatang kapatid ni Sen. Ralph Recto at bayaw ni 6th District Representative Vilma Santos-Recto.

Si Ralph Recto ay tumatakbong walang kalaban sa pagka-kongresista sa ika-6 na distrito ng Batangas.

Nagsilbi bilang vice governor si Ricky Recto ng Batangas pero nagtago nang maakusahang sangkot sa pagpapasabog ng sasakyan ng noo'y gobernador na si Armando Sanchez noong 2006, kung saan nasawi ang kaniyang driver at close-in security.

Noong 2014, inabsuwelto si Ricky Recto ng Department of Justice sa kasong two counts of murder, frustrated murder at damage to property. — Ulat ni Arnell Ozaeta