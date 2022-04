Overseas voting, tuloy ang pag-arangkada sa Europa

BARCELONA - Tuloy-tuloy ang botohan sa Barcelona, Spain at kahit bank holidays at maging noong nakaraang Holy Week, bukas ang konsulado para sa Overseas Filipino Voting.

Kaya naman sinamantala ng ilang Pilipino na makapunta sa konsulado habang bakasyon.

“Nakaboto na ako. So far naman maganda ang flow ng ating votation doon.Tahimik at walang gulo,” saad ni Alma Rivera Flores residente ng Barcelona.

“Wala po akong dalang kodigo, galing sa puso ang pagboto ko. Kung ano po talaga yung nararapat,” sabi ni Carmelita Roses, residente ng Barcelona.

Kahit hirap namang maglakad at nakasaklay, pumunta sa polling place ang mag-asawang Carding at Agatona Catapang para makaboto. Pero laking panghihinayang nila dahil hindi raw naipaliwanag umano ng mabuti ang tamang pag-shade ng balota.

“Yung mga bilog na lalagyan ng ink. Ay ‘yun pala dapat pinupuno ng itim. Ay parang hindi ko napuno dahil hindi ko alam. Ngayon nung nilagay na sa machine para bilangin, tatlo lang ang lumabas dahil sabi ko dun sa Ma’am, bakit tatlo lang ang lumabas. Hindi raw nabasa ng machine,” sabi ni Agatona Catapang, residente ng Barcelona.

“At saka noong binigay dapat sinabi lahat ng bilog dyan sa tagiliran pupunuin mo ng ink at pagka-iyan ay tuldok lang not valid. Ay wala akong magagawa,” sabi ni Carding Catapang, residente ng Barcelona.

Kaya paalala ng konsulado sa mga botante i-shade nang maayos o itiman ang loob ng bilog na katabi ng pangalan ng kandidato.

Huwag ding bomoto ng sobra sa nakatalagang bilang sa bawat posisyon. Aabot sa higit dalawampu't-isang libo ang registered voters sa Spain.

UNITED KINGDOM

Postal voting naman ang ipinatutupad sa United Kingdom at Ireland ngayong Philippine Overseas Voting. Isa sa mga nakatanggap na ng kanyang official ballot mula sa embahada ang nurse at tubong Iloilo na si Brayn Lloyd.

“I find it really important for me to voice out kung ano man ‘yung opinion ko and I know na tamang panahon ito for me to be able to choose kung sino man yung feeling ko na nararapat sa position,” saad ni Brayn Lloyd Roquero, Pinoy overseas voter sa UK.

Nakapaloob sa voting packet ang official ballot, return envelope na naka-address sa Special Ballot Reception and Custody Group ng Philippine Embassy, paper seal at instructional guide.

Paalala ng COMELEC na basahing mabuti ang gabay sa wastong pagboto at iwasang magusot o masira ang balota.

Ipadala agad ang nasagutang balota para matanggap ng embahada bago ang pagsasara ng botohan sa May 9, alas-dose ng tanghali, UK time.

Pagkatapos nito saka gagawin ang bilangan at tally counting. Nasa higit tatlumpung libo ang rehistradong Pinoy voters sa UK.

Sa gitna naman ng overseas voting, ilang supporters ang tuloy-tuloy pa rin sa kanilang campaign activities.

Humabol pa ang mga Pinoy sa London na supporters ni presidential bet Mayor isko Moreno Domagoso para sa Grand Tagpuan ng Isko Global-UK para sa kanilang kampanyang “Switch to Isko."

NORWAY

Sa Oslo, Norway, nagtipon naman ang Kakampink supporters ng Leni-Kiko tandem. Namigay ng bulaklak, nagsalo-salo at nagkantahan. May palaro at ‘di rin makalimutan ang mensahe nilang “gobyernong tapat” at “di baleng lugaw, ‘wag lang magnanakaw,“ sabi ng isang supporter.

Dumalo rin ang local celebrity na si AJ Dee.

“Sa atin sa Naga, sa ating community, nakita natin kung paano pinatakbo ang Naga City ng Robredo for a better future,” sabi ni AJ Dee, Leni supporter.

Ayon sa COMELEC, maari pa ring magtipon at mangampanya ng Pinoy groups sa natitirang araw ng overseas voting, basta hindi ito gaganapin sa mga sa konsulado at embahada kung saan ginaganap ang botohan.

(Kasama ang mga ulat nina Sandra Sotelo Aboy sa Spain, Joefer Tacardon sa United Kingdom at Marco Camas sa Norway)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

