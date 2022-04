ILIGAN – Nag-unahan sa pagpunta sa isang gasoline station sa lungsod na ito ang mga motorcycle rider gabi ng Biyernes, matapos magpost sa Facebook ang negosyanteng si Ruel Miñoza na manlilibre siya ng gasolina para sa 100 riders.

Hindi ito ang unang beses na nanlibre si Miñoza ng gasolina kaya nakaabang na ang mga motorista.

Larawan lang ng gasoline station ang pinost ni Miñoza at ang mga motorista na ang bahalang tumunton dito.

Umapaw sa daan ang riders na nagbabakasakaling makalibre kaya sa post ni Miñoza, humingi rin ito ng paumanhin sa mga hindi na napagbigyan dahil sinisita na sila ng mga pulis.

Higit P30,000 ang binayaran niya sa gas ng mga rider.

Ayon sa rider na si Shielo Pepito, pinuno niya ang tanke ng kaniyang motor.

Malaking bagay na raw ang tulong ni Miñoza lalo’t wala siyang trabaho ngayon.

May pagkakataon kasi na hindi rin agad agad na nakakapagpa-gas si Pepito lalo’t nasa P77 na ang litro ng gas. Maipambibili na rin daw niya ng pagkain ang natipid sa gas.

“He called it as payback dahil sa blessing sa kanilang family. And yes, it has a big impact especially sa aming mga motorista,” sabi niya.

Si Miñoza ay may-ari ng isang kainan dito. Karamihan sa mga nalibre ay mga motorista sa food delivery services. – Ulat ni Roxanne Arevalo