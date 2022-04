Nag-ikot ang mga opisyal ng Commission on Elections (Comelec) sa mga mall kung saan maaaring masubukan ng mga botante ang electronic voting.

Unang nagtungo sila Comelec spokesperson James Jimenez, Commissioner Aimee Ferolino, at Director Frances Arabe sa SM North, SM Megamall, at SM Aura.

Ayon kay Jimenez, malaking tulong ito lalo na sa mga first-time voters upang kanilang malaman ang mga tamang gagawin sa mismong araw ng halalan sa May 9.

"Napakahalaga po na inyong malaman kung paano gamitin ang balota ng tama. Nakita niyo naman, mahaba yung balota, mahaba yung panahon na gugugulin mo para mag fill put ng balota. Sayang naman na kung mali amg paggamit mo ay hindi mabilang ang boto mo," aniya.

Huwag umanong kalimutan na i-shade ng mabuti ang bilog katabi ng ibobotong kandidato, "Kailangan hangga't maaari buo yung pag shade nung oval, madali lang iyan kasi mataba naman yung pen natin e," paalala ni Jimenez.

Pinaaalalahanan din ng Comelec ang mga botante na huwag sulatan ang iba pang bahagi ng balota at huwag sumobra sa mga pangalang iboboto.

Paalala naman ni Ferolino, dapat ngayon pa lang ay alam na ang gagawin dahil hindi na maaaring magkamali sa mismong botohan.

"They should also encourage others specially yung first time na boboto to come and visit the SM Malls para ma-experience nila kung paano boboto using the automated election system," aniya.

"For the voters dapat maingat sila sa mga balota at ready na sila pagdating sa mga presinto, mayroon na silang listahan para hindi sila ma-delay sa pagboto," dagdag ni Ferolino.

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News