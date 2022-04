Macario Vitalis exhibit nagbukas sa Puteaux, France

PARIS - Nagsama-sama ang Filipino at French art aficionados, maging ang miyembro ng Filipino community sa Maison Lorrilleux at Puteaux nitong April 9, 2022 sa pagbubukas ng “Macario Vitalis, Un Peintre Philippin en France (a Filipino Painter in France) exhibit.

Si Macario Vitalis ay isang multi-awarded Filipino painter na ipinanganak sa Lapog, Ilocos Sur noong 1898. Naging pangalawang tahanan niya ang France noong 1925 sa edad na 27 matapos mag-aral ng Fine Arts sa California.

Nanirahan ng matagal si Vitalis sa France, una sa Puteaux at Plestin-les-Greves sa Brittany, at umuwi lang siya ng Pilipinas noong 1986. Taong 1989 binawian na siya ng buhay. Ibinuhos niya ang mahigit kalahating siglo ng kanyang buhay sa pagpipinta.

Tinanggap ni Philippine Ambassador to France Junever Mahilum-West at exhibit curator Christine Thorailler ang mga bumisita sa exhibit, binigyan sila ng background information tungkol sa buhay ni Vitalis sa France.

“We celebrate Vitalis’ accomplishments today, as a painter and as a man, for without knowing it and even before the term was in use, his life in France became a prime example of people-to-people understanding and solidarity, rooted in his devotion to his art,” saad ni Ambassador Mahilum-West.

Mahigit 40 paintings ni Vitalis ang naka-display sa exhibit. Ipinapakita rito ang evolution ng kanyang artistic style. Makikita sa kanyang mga obra ang impluwensya ng cubist period na naging popular noong early 20th century.

Ang cubism ay istilo ng pagpipinta na pinasikat ni Pablo Picasso at Georges Braque. Ito’y isang artwork na kakikitaan ng mga pinagsamang objects at figures sa iisang larawan na nagbibigay ng itsurang abstract.

Ayon kay Ambassador Mahilum-West, malaki ang naging kontribusyon ni Vitalis sa cultural at artistic environment sa Paris - ang world capital ng arts – na nagbigay daan naman para sa mayabong niyang career bilang pintor.

Inalala naman ni Thorailler, ang curator ng exhibit, kung paano napukaw ang kanyang atensyon sa kulay, celebratory mood, at sariling style ni Vitalis sa cubist style, impressionist at pointillist layers.

Ang Macario Vitalis exhibit ay partnership ng Philippine Embassy sa Paris at ng Mairie (City Hall) ng Puteaux na kinatawan ni Christelle Laverrière, Director-General for Culture, Sport, Association Life and Sustainable Development.

