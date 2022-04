MAYNILA – Timbog sa magkakahiwalay na buy-bust ang umano’y tatlong big-time supplier ng droga sa Pasig City.

Unang dinakip sa kahabaan ng Tambakan 2, Eusebio Avenue, Barangay San Miguel ang 51-anyos na lider umano ng Janet Baldonado drug group na nag-o-operate sa lungsod at mga karatig na lugar.

Dalawang gramo ng shabu na nagkakahalagang P13,600 ang kinumpiska mula sa suspek, na umano'y pangunahing supplier ng droga sa mga barangay.

Huli rin sa Brgy. San Joaquin ang top 5 most wanted na si alyas Jeffrey at kanyang kaibigan na si alyas Kalbo matapos makuha sa kanila ang 500 gramo ng marijuana na may estimated value na P60,000.

Nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga nahuli. – Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News