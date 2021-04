Radyo Patrol Edwin Sevidal inalala, binigyang-pugay ng mga Kapamilya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Masayahin, palabiro, at maabilidad. Ganyan inaalala ang Kapamilya journalist na si Edwin Sevidal, o kilala ring si Radyo Patrol 37.

Pumanaw si Sevidal nitong Huwebes sa edad na 49 dahil sa COVID-19.

Nagsimula bilang production assistant sa DZMM si Sevidal noong 1996, at naging researcher, executive producer, Radyo Patrol reporter, at desk editor sa loob ng 25 taon niyang pagtatrabaho sa ABS-CBN.

Bilang hepe ng Radyo Patrol, naging mentor siya ng maraming reporter.

Isa siya sa mga nagtulak sa kanilang matuto ng mobile journalism para makapag-ulat hindi lamang sa radyo at telebisyon, kundi pati sa news digital.

Isa sa mga hindi malilimutang coverage na sinuong ni Sevidal ang Zamboanga siege noong 2013 at ang giyera sa Marawi noong 2017.

Mahigit 1 buwan din niyang inikot ang Eastern Visayas para maghatid ng balita tungkol sa mga sinalanta ng super typhoon Yolanda noong 2013.



Noong 2019, itinaguyod din niya ang ABS-CBN News Asia-Pacific Bureau kung saan tinulungan niyang mahasa ang mga correspondents mula sa rehiyon.

Sa isang post sa social media, binigyang-pugay ni ABS-CBN News chief Ging Reyes ang beteranong mamamahayag.

"Edwin was a newsman's newsman... He rose from the ranks and eventually gave up being RP37 to serve as one of our key news officers," ani Reyes.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News