Kaso ng mga pagkasawi matapos mabakunahan vs COVID-19 di direktang iniuugnay sa bakuna

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hindi direktang iniuugnay sa pagbabakuna ang pagpanaw ng karamihan sa mga namatay matapos mabakunahan ng Sinovac at AstraZeneca, ayon sa isang opisyal ng Department of Health.

Ayon kay Food and Drug Administration (FDA) Director-General Eric Domingo, aabot sa 24 ang naitalang patay sa mga nabakunahan ng Sinovac at AstraZeneca - ang dalawang bakuna na ginagamit ngayon sa vaccine drive ng gobyerno kontra coronavirus disease (COVID-19). Ang FDA ay isang attached agency ng DOH.

"Nu'ng tinignan po 'yung kanilang mga dahilan ng kanilang pagpanaw, 'yung 11, halos kalahati ay nagkaroon po ng COVID-19 at severe COVID-19. Hindi pa kasi complete ang ating protection against COVID-19 the time na bakunahan tayo hanggang ma-complete ang ating 2 dose in a few weeks after that," ani Domingo.

"The other causes of death were cardiovascular and cerebrovascular o heart attack at stroke, 'yun pong walo. May 3 po na nagkaroon ng infectious disease other than COVID-19; mayroon pong 2 na nire-review po ngayon," dagdag niya.

Sinabi rin ni Domingo na ilang lugar rin gaya ng Hongkong, Norway, at Amerika ay nagtala ng mga namatay matapos mabakunahan.

Aabot na sa 1.3 bilyon ang naitalang nabakunahan na kontra COVID-19. Sa bilang, higit 200,000 ang nakompleto na ang dalawang dose ng bakuna kontra sa sakit.

Sa bilang, mahigit 7,044 adverse events ang naiulat sa mga nabakunahan ng Sinovac; habang 17,654 naman na adverse events ang naiulat matapos mabakunahan ng AstraZeneca.

Karamihan sa mga adverse event ay itinuturing na non-serious, at wala pang isang porsiyento ng mga naiuulat na adverse event para sa dalawang bakuna ang sinasabing seryoso.

Itinuturing na seryoso ang isang adverse event kung ito ang dahilan para maospital ang isang nabakunahan, kung nagkaroon ng severe allergic reaction, malalang disability, o birth defects ang ipinagbubuntis ng nabakunahan, at kung ito ay nagdulot ng pagkamatay.

Ayon sa FDA, mahalagang nababantayan ang lahat ng nababakunahan at mabusisi ang pag-iimbestiga sa mga naitatalang adverse event.

"Kailangan merong may ebidensiya para maisagawa ang causality assessment, this includes reviewing of field investigation, reviewing of clinical records of person for their current illnesses, 'yung nangyari sa vaccination site and even their previous medical records. This is a thorough examination of pertinent events, before and after a person is vaccinated,” ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Wala pa namang naitatalang insidente ng blood clotting o pamumuo ng dugo matapos maturukan ng bakuna.

Sa kabila nito, dapat maintindihan ng publiko na normal ding makapagtala ng adverse event - ano mang bakuna ang iturok sa isang tao.

"'Yung adverse event puwede siya mangyari anytime after vaccination. 'Yung mga allergy, halimbawa, nakikita natin 'yan after 30 minutes. Kaya natin binabantayan ang mga pasyente at hindi pinapauwi. Pero siyempre 'yung mga pananakit ng katawan, 'yung mga lagnat that usually happens, 1-2 days after once 'yung immune system natin na-activate na," ani Domingo.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News