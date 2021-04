2 tanod na nambugbog ng curfew violator, kinasuhan ng homicide

Ernanie Lumban Jimenez. Photo courtesy of Gledien Jimenez



Sinampahan na ng kaso ang dalawang barangay tanod sa Calamba City, Laguna na nambugbog umano sa isang 26-anyos na lalaki na lumabag sa curfew, bagay na ikinamatay umano ng biktima.

Ayon sa abugado ng pamilya ng biktima na si Atty. Lui Tongson, kasong homicide ang isinampa nila sa Calamba City Prosecutors Office laban kina Arjay Abierta at Jomel Ortiez, tanod ng Barangay Turbina.

Sinampahan na ng homicide sa Calamba City Prosecutors Office ang 2 Brgy. Tanod na nambugbog umano sa isang curfew violator.

Namatay ang biktima makalipas ang ilang araw. 📷: Lina Lumban pic.twitter.com/9aEjbcRLk4 — Dennis Datu (@Dennis_Datu) April 23, 2021

Abril 7, 2021 nang pagtulungan umanong bugbugin nang mga tanod ang biktimang si Ernanie Jimenez matapos umanong lumabag sa curfew hours.

Ilang araw pang nanatili ang biktima sa ospital bago binawian ng buhay.

Umapela naman ang ama ng biktima na si Juanito Jimenez Jr. na sumuko na ang mga suspek.

“Doon sa dalawang tanod, kung kayo po ay nakokosensiya, kayo ay sumuko na dahil 'yung ginawa niya sa anak ko ay karumal-dumal yun,” ayon kay Jimenez Jr.

Pinag-aaralan din ng pamilya ng biktima na kasuhan ng administratibo sa Department of the Interior and Local Government ang barangay chairman ng Turbina na si Rodel Manalo dahil umano sa kapabayaan na madala sa ospital ang biktima.

“May mga instances kasi na parang ginigipit sila during the morning of April 8, kasi when then ambulance was used by the family, the barangay insistently kinukulit sila na ibalik na 'yung ambulansya despite the fact na kailangan pang itransfer 'yung biktima from JP Hospital to Calamba Medical Center so napilitan and pamilya na ibalik 'yung ambulansya .May mga lapses sa duty si kapitan,” dagdag ni Tongson.

KAUGNAY NA BALITA:

Watch more in iWantTFC

- Ulat ni Dennis Datu