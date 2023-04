THE HAGUE - Ipinagdiwang ng mga debotong Pinoy ang Feast of the Divine Mercy noong April 16 sa Cathedral Basilica St. Bavo sa Haarlem, the Netherlands.

Ang misa at pagbasbas ng mga imahe ng Divine Mercy ay pinangunahan ni Bishop Jan Henriks ng Haarlem-Amsterdam Diocese.

Ito ang pinakamalaking taunang pagsasama-sama ng mga Katolikong Pinoy sa the Netherlands na itinaguyod ng Divine Mercy Apostolate Holland at Couples for Christ.

Abangan ang buong report sa TFC News sa TV Patrol.