DOH sa mga may hemophilia: Lumapit sa health centers

Mark Demayo, ABS-CBN News/file

MANILA — Hinimok ng Department of Health (DOH) ang mga pasyenteng maaaring may kondisyon na hemophilia na huwag mag-atubiling lumapit sa mga primary care at health centers, at maging mga health support groups para magpakonsulta.

Ang hemophilia ay isang underreported at kakaibang blood disorder na dahilan dahilan para hindi mag-clot ang dugo para tumigil ang pagdurugo sa sugat, ayon kay Dr. Marielle Lois Manuel, medical specialist ng Philippine Blood Center.

Dagdag pa ni Manuel, hereditary o namamana ang naturang karamdaman.

Dahil dito, hinimok niya ang mga nakararanas ng pagdurugo na hindi naipapaliwanag ng doktor na pinupuntahan, na agad magpatingin sa mga hemophilia treatment center.

Dapat, aniya, magpatingin din ang mga may family history ng bleeding disorder dahil may gamot para rito.

“At the first sign of bleeding, kung actual na dugo man ang nakita niyo or nakaramdam ng pain ang isang pasyente with hemophilia, gusto po natin pumunta na po agad sa hemophilia treatment centers natin para maagapan. Kasi as much as possible, ayaw na po natin makakita ng hemophilia patients who bleed to death kasi mayroon naman pong gamot,” ani Manuel sa isang media briefing nitong National Hemophilia Awareness Month.

Sakaling nais magpatingin ukol sa hemophilia, maaaring magtungo ang publiko sa mga sumusunod na DOH Hemophilia Treatment Centers:

Baguio General Hospital and Medical Center

Region 1 Medical Center

Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital

Batangas Medical Hospital

Ospital ng Palawan

Bicol Regional Training and Teaching Hospital

Vicente Sotto Memorial Medical Center

Western Visayas Medical Center

Zamboanga City Medical Center

Northern Mindanao Medical Center

Southern Philippines Medical Center

Philippine Children's Medical Center

National Children's Medical Center

Jose R. Reyes Memorial Medical Center

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more News on iWantTFC