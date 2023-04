ALAMIN: Mga biyahe ng PNR ngayong Abril 22

MAYNILA — Nag-anunsyo ng biyahe ang ang Philippine National Railways (PNR) para ngayong Sabado, Abril 22.

Ang mga sumusunod na biyahe ay:

Nag-abiso ang PNR sa mga commuter na abangan ang mga maaaring pagbabago sa mga train schedule nito sa PNR Facebook page.

Nitong Martes ay nadiskaril ang isang PNR train sa riles sa bahagi ng Don Bosco sa Makati City.

Tumagilid at halos matumba ang tren, na papuntang Alabang, Muntinlupa mula Tutuban, Maynila at may sakay na 400 pasahero.

Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC