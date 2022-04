Puwedeng masubukan kung paano bumoto sa Mayo 9, 2022 sa itinayong voter education booths ng Comelec sa mga mall. Screenshot mula sa video/Gracie Rutao



Umarangkada na sa ilang malls ang voter education booths ng Comission on Elections (Comelec) kung saan puwedeng masubukan ng mga botante kung paano bumoto.

Ito'y higit dalawang linggo bago ang aktuwal na halalan sa Mayo 9.

“Nagko-conduct po kami ng voting experience po and VCM (vote-counting machine) demonstration dito po sa SM Pampanga... first time pong mangyari ito para po malaman ng publiko kung paano ang tamang pagboto po at tamang proseso on Election Day po," ani Robby Karlo Ortaliz, isang election assistant.

Sa official ballot, nakalagay ang bilang ng dapat iboto sa bawat puwesto.

Hindi bale nang kulang ang iboboto, huwag lang sosobra, paalala ng Comelec.

“Puwede pong mag-undervote bawal na bawal po ang over-vote. For example sa mga kandidato natin sa pagka-senator is 12 lang sila bawal po kayong bumoto ng 13 , pero puwede 'yung 11, pero bawal ang 13 wala na pong bibilangin do'n," sabi ni Administrative Aide I Peejay Rivera.

Sa demo, sinubukan ang walang shinade na kandidato, at isa pang sobra ang shaded tulad ng mga senador.

Dito nakita sa voter receipt na sa walang shaded, abstention ang nakalagay, kung sumobra naman sa shinade, lilitaw ang overvote.

Paalala ng Comelec sa publiko, bawal iuwi o kuhanan ng larawan ang voter receipts.

“Sana pumili po tayo ng mga tamang kandidato, 'yung mga dapat nating iboto, pakisuriin po nating mabuti kung sino po talaga yung karapat-dapat sana pumunta sila ngayon para ma-experience nila 'yung tamang pagboto at maalis 'yung pagdududa na hindi raw accurate 'yung VCM natin," sabi ni Robby Karlo Ortaliz, Election Assistant II.

Sinimulan nitong Martes at magtatagal hanggang Linggo ang voter education booths ng Comelec sa mga mall.

—Ulat ni Gracie Rutao

