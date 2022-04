PNP kinondena ang panununog ng heavy equipment sa Surigao del Norte

Kinondena ng Police Regional Office ng Caraga ang pagsunog ng heavy equipment sa bayan ng Alegria, Surigao del Norte nitong Miyerkoles ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army (NPA).

Ayon kay Police Brig. Gen. Romeo Caramat Jr., provincial director ng Caraga PNP, sinunog ng rebeldeng grupo ang isang dump truck at isang payloader.

Tinatayang aabot sa P5,700,000 ang halaga ng pinsala.

Base sa report ng Alegria Municipal Police Station, rumesponde sa lugar ang 2nd Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company, 30th Infantry Battalion at 29th Infantry Battalion ng Philippine Army matapos matanggap ang impormasyon hinggil sa ginawa ng mga hinihinalang NPA.

Pagdating sa lugar, pinaputukan ng mga NPA ang mga sundalo at pulis dahilan upang sila'y gumanti ng putok. Tumagal ng higit-kumulang 10 minuto ang bakbakan.

Agad umanong tumakas ang mga NPA papunta sa bulubunduking bahagi ng Magja, San Pedro sa nasabing bayan.

Sa ginawang imbestigasyon, nakita ng mga witness ang siyam na hindi pa kilalang mga indibidwal na nakasuot ng black uniform, may dalang mga AK-47 rifle, at anim na litrong gasolina. Lumapit at inutusan umano ang mga driver na tumigil at bumaba habang ang ibang armado ay nakatago sa madamong bahagi ng lugar.

Iniimbestigahan din ang pagkamatay ng 44-anyos na lalaki na nakitang sumama sa grupo.—Ulat ni Lorilly Charmane D. Awitan

