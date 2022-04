Passengers wait for their bus at the Parañaque Integrated Terminal Exchange in Parañaque City on April 11, 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA — Maglalabas ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board laban sa mga provincial bus operator ukol sa umano'y paglabag sa implementasyon ng window hour scheme.

Sinisisi ni LTFRB executive director Maria Kristina Cassion ang mga provincial bus operator kung bakit sandamakmak na pasahero ang na-stranded ng ilang oras sa mga bus terminal nitong linggo.

"Ang nangyari po ay naging hostage po 'yung ating mga pasahero sa demand ng mga provincial bus operator from the north, na pinipilit nila talaga at iniiba nila ang interpretasyon doon sa agreement nila with MMDA (Metropolitan Manila Development Authority," aniya sa panayam sa TeleRadyo Biyernes.

Sa bagong travel scheme, 10 p.m. hanggang 5 a.m. lang puwedeng pumasok ang mga provincial bus sa kanilang mga pribadong terminal, ani Cassion.

Puwede namang gamitin ng mga provincial bus ang mga integrated terminal exchange sa labas ng window hours.

"Ini-ensure lang ng MMDA na hindi na mauulit uli 'yung carmageddon na nangyari nung pre-pandemic, nung pinapayagan sila na anytime of the day ay pumasok sa EDSA," ani Cassion.

Iniba umano ng mga provincial bus operator ang kasunduan kung saan sa gabi na lang sila babiyahe.

Ayon kay Cassion, nagpulong ng 2 beses ang MMDA at mga provincial bus operator tungkol sa bagong travel scheme at nagkaroon din ng halos 3 linggong dry run para makasanayan ng mga drivers at maipalam sa publiko ang window hours.

"Nagulat nalang kami nung Monday na bigla silang nag-anunsiyo na hindi na sila bibiyahe ng araw, gabi nalang daw sila," aniya.

"They are very defiant. Gusto nila anytime of the day dun sila sa private terminal nila," dagdag ni Cassion.

Para naman kay MMDA chairman Atty. Romando Artes, pananabotahe ang ginawa ng mga provincial bus operator kaya nagkaroon ng kalituhan sa mga pasahero.

"Sa amin pong palagay, ito po ay sasabihin ko na ng diretchohan, mukha pong sinabotahe nila or sinadya nila ‘yung hindi pagbiyahe at 'yung paglilito sa mga pasahero," aniya sa panayam din sa TeleRadyo.

Ayon kay Artes, nasa polisiya ng Department of Transportation at LTFRB na maglagay ng mga ITX.

"Gusto po kasi nila na magtuloy-tuloy ‘yung ating pagluluwag na makapagbaba at makapagsakay sila sa kani-kanilang terminal," aniya.

Ayon sa Nagkakaisang Samahan ng Nangangasiwa ng Panlalawigang Bus sa Pilipinas Inc., iba ang kanilang naging interpretasyon sa kasunduan.

"Ini-expect namin na maglalabas ang LTFRB nung after March 10 nung lumabas ang IATF resolution na susundin nila 'yung resolution ng IATF na puwede ng pumasok ang provincial buses dun sa normal ruta nila at hindi na mandatory ang paggamit ng mga integrated terminal exchanges," ani NSNPBPI executive director Alex Yague sa panayam ng ABS-CBN News.

