HONG KONG -- Hindi alintana ng mga Pinoy sa Hong Kong ang init at haba ng pila sa Bayanihan Center para makaboto lang noong Abril a-disi siete. Kabilang na ang walumpu’t-apat na taong gulang na si Nanay Norma Ramos Gulapag na halos tatlong dekada nang naninirahan sa Hong Kong. Umaasa siyang makatutulong ang boto niya para sa pagbabago sa Pilipinas.

“Kasi gusto ko magbago ang patakaran ng Pilipinas. Madaming naghihirap ng tao. Nakikita ko, naaawa ako. 84 na ako. Nakikita ko ngayon...ang gusto ko magbago,” sabi ni Gulapag.

May medical team na nakabantay para umalalay sa mga botante at mayroon ding pagkain at tubig.

“We managed the crowd already. So we feed them sa mga ibang precincts para makaboto. So we made adjustments on the fly para to make sure people keep moving,” ani Philippine Consulate General in HK Consul Robert Quintin.

Naglaan ng limang presinto para sa mga botante at masaya ang Pilipinang si Mary Grace dahil nakaboto na.

“Okay sa room na ito. Hindi kagaya ng nakaraan bagamat yung pila pero masaya ang mga tao napag-vote mo sila…,” sabi ng OFW na si Mary Grace Manabat Castro.

Di naman naiwasang magka-aberya sa isang presinto dahil bumara ang papel sa vote counting machine.Inilipat na lang ang mga botante sa katabing presinto. Nagka-tensyon din sa pagitan ng ilang mga taga-suporta ng mga kandidato. May itinalaga nang Hong Kong police sa paligid ng polling center at sa park.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.