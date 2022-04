Ilang mga miyembro ng Alliance of Concerned Teachers ang nagpo-protesta sa labas ng House of Representatives sa Quezon City noong September 28, 2021 para hindi buwisan ang mga guro ngayong Halalan 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

Ilang mga gurong magsisilbi sa Halalan 2022 ang umalma sa 20 porsyentong buwis sa kanilang honorarium nitong Huwebes.

Para sa isang grupong nagsusulong ng karapatan ng mga guro sa bansa, hindi na dapat kaltasan ang kanilang honorarium at allowance sa darating na eleksyon.

Sa public hearing na pinangunahan ni Senate Committee on Ways and Means chair Sen. Pia Cayetano, tinalakay ang mga hinaing ng grupo ng mga guro.

Ang basehan nito ang tatlong panukalang-batas na isinumite sa Senado:

Senate Bill No. 117 o ang "Act Exempting From Income Tax Compensation Given to Teachers for Serving as Members of the Electoral Board for National or Local Elections"

Senate Bill No. 1193 o ang "Act Further Amending Section 32 of Republic Act No. 8424, Otherwise Known as the National Internal Revenue Code of 1997, as amended and for Other Purposes";

Senate Bill No. 2456 o ang "Act Exempting From Income Taxation the Honoraria, Allowance and Other Financial Benefits of Persons Rendering Service During an Election Period, Amending for the Purpose Section 32 (B)(7) of the National Internal Revenue Code of 1997, as Amended".

Nanindigan naman ang kinatawan ng Department of Finance at Bureau of Internal Revenue na kontra sila sa panukala, dahil sinusunod lang nila ang batas sa pagpapataw ng buwis sa kita ng isang indibidwal.

"We do not support those tax exemptions while we recognized the objective of the measures, especially to our teachers who will be rendering additional service," ani Arvin Lawrence Quiñones ng DOF policy, research and liaison office.

Maging ang kinatawan ng DepEd, nanindigan na susundin na lamang kung ano ang ipapatupad ng BIR at ang DOF, na ikinabigla naman ng samahan ng mga guro na kasali sa hearing.

"'Yun nga ang nakakalungkot. Mismong ang ahensya namin ay hindi kakampi dito sa tax exemption na inilalaban ng mga teachers. Di ba kaya nga napakasakit na 20 percent pang babawasin. May increase nga pero napakalaki naman ng 20 percent. Binawi lang 'yung increase na sinabi nila," ani Rizza Bantillan ng Alliance of Concerned Teachers.

Dagdag ng mga guro, malaking alalahanin sa kanila na magdu-duty ngayong may pandemya at ikinakatakot nila na mahawa ng COVID-19 sa mga voting centers.

Nasa 600,000 guro at non-teaching personnel ang magsisilbi sa eleksyon, ayon sa DepEd.

Maging si Cayetano, ramdam ang hinaing ng mga guro.

"I know the hard work of teachers. For me, nakapabigat nitong additional burden na binigay natin historically sa kanila to be in charge. Hindi nga lang to assist, but to be in charge of the election and I think it's a small show of support that we can do kung hindi na sila mata-tax," aniya.

"But i understand the position of DOF dahil tatlong taon na rin akong Ways and Means chairman na ayaw lang nilang maraming administrative burden and maraming exemption. Pero for me, hindi naman ito typical na exemption kasi every three years lang naman mangyayari, and 'yun nga historically, wala ngang tax ito."

Inihahanda na ang committee report at, ayon kay Cayetano, depende na sa mga senador kung ipapasa ang panukala.

"Kung naintindihan nila ang issue and they are ready to make a position on it, then may time. May time pa naman," aniya.

Sa ipinalabas na Comelec resolution, tatanggap ng P7,000 na honorarium ang electoral chairperson habang P6,000 naman sa electoral board. Nasa P5,000 naman ang matatanggap ng support staff at medical personnel.

Meron ding dagdag na P1,500 na communication allowance sa electoral chairperson at technical support staff habang may P500 naman para sa COVID-19 allowance. – Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News

