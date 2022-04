Hindi pa kailanman nagharap sa one-on-one debate ang presidential candidates na sina Sen. Manny Pacquiao at Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr, taliwas sa mga kumakalat sa social media na mga pinagtagni-tagning video.

Noong Abril 4, ini-upload sa Tiktok ng isang “Estong Dy” ang pekeng video na makikitang nagdedebate diumano tungkol sa foreign policy sina Pacquiao at Marcos. Naka-post din ito sa YouTube shorts at nilagyan ng caption na, “BBM Hinamon Ni MANNY PAKSIW.”

Ayon pa sa video, nauutal umano si Pacquiao, samantalang diretso umano ang sagot ni Marcos sa parehong tanong.

Subalit pineke lamang ang nasabing video.

Makikitang tinahi lamang nito ang mga pinagputol-putol na video clips nina Marcos at ni Pacquiao mula sa 2 magkahiwalay na debate. Mula sa SMNI debate noong Pebrero 15 ang kay Marcos, habang galing sa Commission on Election (Comelec) debate noong Abril 3 ang kay Pacquiao.

Matatandaan na noong Marso 21, hinamon ni Pacquiao si Marcos ng one-on-one debate kung Comelec ang mangangasiwa.

“[Baka] alanganin s’ya dahil maraming nag-aattend sa debate. Baka mahiyain sya, [kaya] one-on-one na lang. Para malaman ng taong bayan kung ano plataporma n’ya at plataporma ko,” ani Pacquiao.

Hindi dumalo si Marcos sa 2 debateng inorganisa ng Comelec.

Ang nasabing Tiktok video ni Estong Dy ay umani na ng 2.5 milyong views, 120,000 likes, 12,000 komento, at 10,500 shares.

Ginamit din ang parehong video ng Facebook account na “KaRonda 101 Vlog” at siningitan pa ng larawan ni Dr. Clarita Carlos, na isa sa mga panelist ng SMNI debate. Nilagyan ito ng caption na “Dto Nating Malalaman Ang Kayabangan Sa One On One Ang Hamon Ni Pakyaw Kay Bbm.” Meron itong 641,000 views, 11,000 comments, at 6,600 shares.

— With research from Adrian Kenneth Halili, ABS-CBN Investigative and Research Group

