Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Maaantala ang nakatakdang huling 2 debate ng Commission on Elections matapos lumutang ang isyu ng nakabinbing bayarin ng contractor para sa venue, anunsiyo ng tanggapan ngayong Biyernes.

Gaganapin ang mga debate sa Abril 30 at Mayo 1, sa halip na ngayong weekend, sinabi ng Comelec.

Humingi rin ng paumanhin ang Comelec sa mga kandidato dahil sa biglaang pagbabago ng schedule.

Unang nabanggit ng Sofitel na siyang venue ng mga debate na tumalbog ang ilang tsekeng ibinigay ng contractor na Impact Hub o "Vote Pilipinas."

Ayon kay Comelec commissioner George Garcia, kamakailan lang ipinaalam ng pamunuan ng Sofitel ang nangyari.

"Ginawa namin lahat ng magagawa namin for last 2 days para they can come up with good plan to set aside differences, para tuloy 'to. Unfortunately, parang wala pang tamang direction sa pag-aayos," ani Garcia.

Dahil dito, ang Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas na ang magiging partner ng Comelec sa huling debate bago ang halalan.

Sa mga dokumentong nakalap ng ABS-CBN News, sinabi ng Sofitel na paulit-ulit umanong nag-isyu ng mga bouncing check si Celeste Eden Rondario ng Impact Hub. Nagbanta ang hotel na kakanselahin nila ang mga obligasyon sa ilalim ng kanilang kontrata kung hindi magbabayad ng P14 milyon ang Impact Hub sa mga serbisyo.

Sa kontrata, nangako umano ang Impact Hub na magbabayad sila ng P20.5 milyon sa 4 na bagsakan. Binigyan sila ng Sofitel ng hanggang nitong Huwebes para magbayad.

Sa kabila ng mga gusot, idiniin ng Comelec na "95 porsiyento" na silang handa para sa halalan sa Mayo 9.

Ayon kay Garcia, naimprenta na ang lahat ng mga balota at nire-reprint na lang ang ilang nakitaan ng depekto.

Naipamahagi na rin ang karamihan ng mga election paraphernalia sa iba't ibang bahagi ng bansa.

— May mga ulat ni Jauhn Etienne Villaruel at RG Cruz, ABS-CBN News