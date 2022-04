Rumesponde ang mga awtoridad matapos maiulat na nahulog ang isang AUV sa Besao, Mountain Province. Larawan mula sa PNP Besao, Mountain Province

Nahulog sa bangin ang isang AUV na sinasakyan ng walong estudyante sa Barangay Catengan sa bayan ng Besao, Mountain Province nitong Huwebes ng madaling-araw, Abril 21.

Anim na estudyante ang nasawi — ang 18 anyos na nagmaneho at may-ari din ng sasakyan, at mga sakay na 15, 16, 18, 19, at 20 taong gulang.

Dalawa sa mga nasawi ang taga-Barangay Catengan sa bayan ng Besao, habang ang apat ay taga-Barangay Patiacan sa bayan ng Quirino, Ilocos Sur.

Inoobserbahan sa ospital ang dalawang estudyanteng nasugatan na parehong 17 anyos at taga-Barangay Patiacan, Quirino, Ilocos Sur.

Ayon kay Police Staff Sergeant Jones Dalasen, galing sa isang kasalan sa Barangay Laylaya sa bayan ng Besao ang mga estudyante na magbabarkada nang mangyari ang aksidente.

"Noong mga 4 to 5 AM ng madaling araw ng April 21, may narinig ang mga tagaroon sa Sitio Bunga na may crashing sound kaya sila pumunta para ma-verify kung talagang may car accident na nangyari pero wala silang nakita na indication na parang may nahulog o naaksidente na sasakyan kaya sila umuwi. Pero noong hapon na may pauwi na galing sa kanyang field na matanda, nakita niya po na may sumisigaw na saklolo at tsinek niya sa surroundings ay may nakita siyang lalaki na sugatan, humihingi ng tulong... kaya tumawag na siya ng tulong sa barangay," sabi ni Dalasen.

"Twisted na po ang mga katawan (ng mga namatay), hindi na po maipaliwanag, 'yung sasakyan wasak na," dagdag ni Dalasen.

Nasa 150 metro ang lalim ng bangin mula sa kalsada kung saan nahulog ang sinasakyan ng mga biktima.

Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis ang dahilan ng pagkakahulog ng sasakyan sa bangin.

—Ulat ni Grace Alba

