Pondo ng NTF-ELCAC ilaan na lang sa mga community pantry: Gabriela

MAYNILA — Ipamahagi na lang sa community pantries ang pondo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC), hiling ng Gabriela party-list sa mga kapwa mambabatas, imbes na maaksaya pa umano ito sa red tagging.

Ito'y sa gitna ng panawagan ng ilang mambabatas na tanggalan ng pondo ang NTF-ELCAC dahil sa walang basehang paguugnay nito sa ilang indibidwal at grupo sa komunismo.

Sabi sa TeleRadyo ni Gabriela Rep. Arlene Brosas, maaaring bigyan ng Kongreso ng kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte para ilipat ang nasa P19 bilyong pondo ng NTF-ELCAC para sa pamamahagi ng ayuda, tulad ng ginagawa sa community pantries.

"Nung kinuwenta nga namin 'yan, nasa 1.9 million na families ang siyang makikinabang diyan. Kung ikukuwenta natin 'yan sa community pantries, ilan ang matutulungan n'yan, about 271,000 community pantries for one week. Malaking bagay po 'yun para sa nagugutom nating mamamayan," ani Brosas.

Bukod kay Brosas, nanawagan ang maraming senador na tanggalan na ng pondo ang NTF-ELCAC matapos nitong walang habas na iugnay sa komunismo ang mga organizer ng community pantry.

Ang spokesperson nitong si Lt. Gen. Antonio Parlade, inihambing pa kay satanas ang pasimuno ng Maginhawa community pantry na si Ana Patricia Non, na siya namang ikinagalit ng maraming senador.

May inihain ang Makabayan bloc, na kinabibilangan ng Gabriela, na panukalang batas na layong bigyan ng P10,000 ayuda ang mga Pinoy na naghihikahos ngayong pandemya.

Target aniyang masakop nito hindi lang ang mahihirap kundi pati ang nasa middle class na umaaray na rin sa kanilang pangangailangan.



Giit ni Brosas, dapat aminin na ng gobyernong hindi sumasapat ang P1,000 hanggang P4,000 ayuda kada pamilya na ipinamamahagi ngayong nasa ilalim ng modified enhanced community quarantine ang Metro Manila at karatig-lalawigan, kung saan may mga negosyo pa ring apektado.

Ang community pantry aniya ang patunay na gutom ang maraming Pilipino.

"Sa totoo lang... sa pagsulpot ng napakaraming community pantry manifestation talaga 'yan ng gutom na inaabot ng mga Pilipino."