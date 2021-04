NCR, patuloy na nakapagtatala ng mataas na COVID-19 cases - DOH

Pamamahagi ng ayuda sa Baseco Compound sa Maynila. April 9, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Nanatili pa ring mataas ang naitatalang bilang ng COVID-19 cases sa Metro Manila kasabay ng patuloy na paglobo ng bilang ng mga nagkakasakit nito sa bansa, ayon sa Department of Health (DOH) nitong Huwebes.

Sa pagdinig ng Committee on Metro Manila Development sa House of Representatives, sinabi ni Health Director Gloria Balboa na sa pinakahuling tala, umabot na sa 423,230 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa National Capital Region.

Nasa 58,752 ang nananatiling active cases.

Gayunman, 358,345 na ang gumaling sa sakit o 85 percent ng mga tinamaan ng virus.

Nasa 6,033 ang naitalang nasawi dahil sa COVID-19 sa naturang rehiyon.

Ayon kay Balboa, pinakamarami pa rin ang naitatalang COVID-19 cases sa Quezon City, o 20 percent ng kabuuang bilang sa rehiyon sa ngayon.

Karamihan sa mga active cases ay nasa QC, Maynila at Pasig City.

Nakapagtala naman ng pinakamataas na recovery rate ang Pasay City.

Base sa datos ng DOH, as of April 21, nakapagtala ang NCR ng higit 54,000 na bagong COVID-19 infections sa nakalipas na 2 linggo.

Nangunguna ang Quezon City sa may pinakamaraming kaso sa rehiyon matapos itong makapagtala ng higit 12,000; sumunod ang Maynila na may higit 7,000; at Pasig na may halos 5,000 na bagong kaso.

Ang problema, ayon kay Balboa, ay ang mga punuang ospital sa Metro Manila dahil sa mataas na bilang ng mga taong nagpapa-admit dala ng COVID-19.

Matatandaang nitong unang bahagi ng Abril ay nag-distribute na rin ang ibang lokalidad ng modular tents para mapunan ang nagpupunuang mga medical facilities sa rehiyon at karatig-probinsya bunsod ng panibagong virus surge.

COMPENSATION SA HEALTH WORKERS

Samantala, ibinida rin ng DOH ang naging compensation o kabayaran sa mga healthcare workers na nasawi at tinamaan ng COVID-19.

Sa tala ng ahensya, noong isang taon, mayroong P37.5 milyon ang inilaang pondo para sa compensation sa mga tinamaan ng virus na health workers.

Ayon kay Balboa, 99.9 percent ng budget na ito ay nailabas na ng kagawaran.

Nasa 1,143 na ang nabigyan ng compensation, kung saan P1 milyon para sa mga nasawi dahil sa COVID-9, P100,000 para sa mga tinamaan ng severe cases, at P15,000 sa mga mild cases.

Hanggang nitong Marso, ayon kay Balboa, 2,584 na benepisyaryo na ang napagkalooban ng compensation na nagkakahalaga ng P87.5 milyon o 76.5 percent ng kabuuang budget.

Nitong Huwebes, nakapagtala ang bansa ng 8,767 na bagong coronavirus cases, dahilan para umakyat na ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso sa higit 971,000.

Nasa lagpas 107,000 naman ang nananatiling aktibong kaso.

- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News