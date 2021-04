Marikina kukuha pa ng dagdag tauhan para sa COVID-19 vaccine drive

The second batch of donated Sinovac vaccines from China arrive at a cold storage facility in Marikina City on March 24, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News



MANILA - Planong kumuha ng Marikina local government ng 240 pang indibidwal na magtatrabaho para sa vaccine drive ng siyudad kontra coronavirus disease (COVID-19).

Ayon sa alkaldeng si Marikina Mayor Marcy Teodoro, dagdag ito sa 120 katao na kasalukuyang nagbabakuna sa kanilang siyudad.

Kasama sa vaccination personnel ang mga magtuturok, at magmamando sa pagrerehistro, counseling, at observation areas.

“Pag nakabuo tayo inaasahan natin na full blast, tuloy-tuloy ang pagbabakuna natin syempre ito ay ayon, batay o depende sa availability ng bakunang manggagaling sa Department of Health kaya, yun ang pinapaliwanag namin sa Department of Health, logistically o in terms of manning personnel nakahanda tayo,” ani Teodoro.

Problema lang aniya ang suplay ng bakuna dahil naghihintay pa sila ng mga bakuna mula sa DOH.

“Meron pa tayong 1,600 na natitira, ngayon tuloy-tuloy ba binabakuna inaasahan natin ilang araw, maaaring 1-2 araw mauubos na ito at sana bago maubos ito ay dumating na ang bagong delivery ng DOH,” ani Teodoro.

Sa ngayon, aabot na sa 3.025 milyong COVID-19 shots ang natanggap ng gobyerno.

Layon ng gobyerno na bakunahan ang nasa 70 milyong katao, o 2/3 ng populasyon ng bansa ngayong 2020.

Inaasahan na ngayong Huwebes darating ang 500,000 dagdag na dose ng Sinovac.

Parte ito ng 1.5 milyong COVID-19 shots na inaasahang darating sa loob ng dalawang linggo.

— Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News

KAUGNAY NA VIDEO:

