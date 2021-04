COVID-19 patients nagtayo ng community pantry sa New Clark City facility

Nagtayo ng community pantry ang mga positibo sa COVID-19 sa isolation facility sa New Clark City.

Madalas umanong balisa at hindi makatulog ang 45 anyos na si "Jericho," isang COVID-19 patient na naka-quarantine ngayon sa pasilidad sa New Clark City.

Ayon kay "Jericho," mistulang tino-torture ang utak niya habang nasa quarantine dahil nag-iisa siya at walang makausap, at nag-iisip din ng mga problema.

Upang mapagaan ang pakiramdam nina "Jericho" at ng ibang kagaya niya, nagtayo ang ilang COVID-19 patients sa New Clark City isolation facility ng sarili nilang community pantry.

Hango ito sa inisyatibang nag-umpisa sa Maginhawa Street, Quezon City, kung saan maaaring mag-donate ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin ang mga tao, na maaari namang kuhanin ng mga kababayang nangangailangan.

Sa pantry, nag-aambagan ang mga COVID-19 patient ng mga biscuit, tinapay, prutas, juice softdrinks at iba pa.

"Napakalaking tulong na may co-positive kami na willing tumulong despite our situation," sabi ni "Clarisse," isa rin sa mga naka-isolate sa pasilidad.

"One thing I've learned noong napunta ako dito [is] to expand the goodness in the season of darkness," aniya.

Daan-daang community pantry na ang nagsulputan sa iba-ibang bahagi ng bansa, patunay sa bayanihan ng mga Pilipino.

Pero iginiit din ng mga kritiko ng gobyerno na sinasalamin ng mga community pantry ang kakulangan ng pamahalaan sa pagtugon sa lumalalang situwasyon ng gutom sa bansa ngayong may pandemya.

