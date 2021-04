BFAR nagbebenta ng murang isda sa mga coop, magdo-donate sa community pantries

MAYNILA — Sa gitna ng kaliwa't kanang pagsulpot ng community pantries sa iba't ibang lugar, may naisip na paraan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) para makatulong sa inisyatibo.

Sa mga nais mag-donate ng sariwang isda sa community pantries, puwede umanong bumili ng mga ito sa BFAR sa ilalim ng programang Oplan Isda sa mas murang halaga.

Sabi sa TeleRadyo ni Department of Agriculture (DA) Undersecretary Cheryl Natividad-Caballero, hindi nalalayo sa farm gate price ang presyo ng mga isda sa ilalim ng Oplan Isda.

"Meron pong kooperatiba na nakikipag-ugnayan sa BFAR dahil sila po ang namimili in bulk and that is going to be distributed to the sellers and even to those donor na gustong magbigay sa community pantry," ani Caballero.

Ang BFAR ay isang tanggapan sa ilalim ng DA.

Kabilang ang bangus, na nasa P110 hanggang P120 kada kilo, at tilapia, na nasa P85 hanggang P90 kada kilo, sa mga isdang maaaring mabili sa BFAR.

Galing umano sa iba't ibang rehiyon ang mga isda, pero karamihan ay mula sa Zamboanga City.

Mas mura ang mga isda dahil mula sa producers, diretso ang suplay sa mga nagtitinda.

"Itong ginagawa sa Oplan Isda it's a business-to-business linkages, producers are linked diretso sa ating mga nagtitinda. Ngayon na-implement natin 'yung Oplan Isda for test run sa Valenzuela at Quezon City," ani Cabellero.

Puwede ring bumili sa Oplan Isda ang mga gustong magnegosyo.



Maaaring bisitahin ang social media pages ng BFAR sa karagdagang detalye.