ALAMIN: Ano ang community-based COVID-19 testing?

MAYNILA - Pitong miyembro ng isang pamilya ang dinala ng Barangay Tatalon, Quezon City sa community-based testing site sa Tatalon matapos magpositibo sa coronavirus disease (COVID-19) ang isa sa mga kasamahan nila sa bahay.

Dalawang klaseng test ang ginagawa sa community-based testing site ng LGU ng QC: ang antigen at RT-PCR test.

Ginagamit ang antigen test kung may sintomas ang isang close contact. RT-PCR naman ang ginagamit kung wala itong sintomas.

Isinailalim sa RT-PCR ang pitong naging close contact ng positive case. Sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases, lalong naging mahalaga umano ang papel ng community-based testing, ayon kay Myra Joy Villa, medical technologist ng QC Epidemiology Surveillance Unit.

"Ang importance ng community-based testing is mabilis nating nakukuha ang mga close contacts, mga suspects sa community and nate-test natin agad. Naa-identify natin agad kung sino 'yung kailangan isolate or i-quarantine," ani Villa.

"Strictly, ang kine-cater namin is for symptomatics, suspects and close contacts lang po. 'Yung iba nire-reject namin kung hindi naman kailangan ma-swab since 'yung test kits namin is limited lang po," dagdag niya.

Paliwanag ni Department of Health (DOH) Undersecretary Maria Rosario Vergeire, ang ganitong paraan ng testing ang siyang magagawa ng pamahalaan sa ngayon.

Dagdag pa niya, malabo kasi sa ngayon na gawin ang mass testing na hinahangad ng publiko.

"We can’t test everybody actually. 'Yung sinasabing mass testing, that would be very irrational and very inefficient for government," ani Vergeire.

Apat ang nagpositibo sa antigen test sa Barangay Tatalon. Inilagay na rin sila sa isolation facility ng barangay at hinihintay na lang na malipat sa Hope Facility.

Pinauuwi naman ang mga nag-RT PCR test at mahigpit na pinasusunod sa home quarantine.

Ang ilang private laboratory gaya ng Manila Healthtek, nagpatayo ng remote testing site sa isang parking lot sa Ermita, para ilapit sa komunidad ang pagpapa-test.

"Our main goal is para po mapalapit kami sa mga tao so we can detect those who are probable. Para ring maging accessible sa tao kasi siyempre nasa field, open space so they will feel much safer po kasi if open field unlike sa closed na hindi lumalabas 'yung hangin," ani Danielle Lazaro, medical technologist ng pasilidad.

Kahit sino ang puwedeng magpa-test dito at walang pinipiling rason para magpa-test - mapa-turismo, paghahanap ng trabaho, o para malaman kung tinamaan na ng virus. Iyon nga lang, may bayad na P2,950 ang pagpapa-test dito.

Nitong Huwebes, aabot na sa 8,767 ang bilang ng mga dagdag-kaso ng COVID-19 sa bansa.

Sa kabuaan, may 971.049 nang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News