5 barangay sa Puerto Princesa isasailalim sa ECQ

Limang barangay sa Puerto Princesa City ang isasailalim sa enhanced community quarantine simula Biyernes, Abril 23, dahil sa mabilis na pagdami ng mga taong nagpopositibo sa COVID-19 test.

Ang mga barangay na isasailalim sa pinakamahigpit na lockdown ay ang mga sumusunod:

- Barangay San Pedro (39 active cases)

- Barangay San Miguel (28 active cases)

- Barangay Sta. Monica (23 active cases)

- Barangay San Jose (20 active cases)

- Barangay San Manuel (15 active cases)

Magtatapos ang ECQ sa mga barangay hanggang sa Abril 30 pero posibleng mapalawig pa ito kung patuloy na tataas ang active cases.

“Nasa critical level tayo. Kinakailangan talaga na palaging sinasabi sa atin ng mahal na mayor, it’s make or break na po tayo ngayon. So, kailangan po ng dagdag na measure po para mabawasan natin ang pagtaas po ng COVID sa ating city,” pahayag ni Dr. Dean Palanca, commander ng Incident Management Team ng lungsod.

Base sa inilabas na guidelines ng Incident Management team, magbabawas pa ng mga establisimyento na maaaring magbukas lamang sa loob ng ECQ.

Magkakaroon ng paghihigpit sa paggalaw ng mga tao kaya kinakailangang kumuha ng quarantine pass kung kailangan lumabas para magtrabaho.

Nakataas pa rin ang kautusan sa liquor ban at pagtatakda ng oras ng curfew mula alas-8 ng gabi hanggang alas-4 ng madaling araw.

Nagbaba rin ng guidelines ang ibang bayan sa Palawan sa pagbabawas muna ng inbound travel at pagbisita sa mga pasyalan kahit pa lokal na turista ng Palawan.

Sa huling tala ng local inter-agency task force Miyerkoles ng gabi, pumalo na sa 358 ang pinagsamang bilang ng Puerto Princesa, na mayroong 243 na kaso ng COVID-19, at ang mga munisipyo ng Palawan na nakapagtala ng 115 active cases.

Isinisisi ito ng maraming Palawenyo sa pagpapailaw ng Acacia Tunnel sa Puerto Princesa noong Marso, na dinagsa ng libo-libong tao at hindi na nasunod ang ilang minimum health protocols.

Pero depensa ng tagapagsalita ng city government, ang ibinabang guidelines ng Department of the Interior and Local Government noong Pebrero na nag-aalis sa mandatory quarantine sa lahat ng returning residents at ang pagtanggap ng mga lokal na turista ang posibleng dahilan ng pagdami ng kaso.

“Unang-una, malabo na ho kasing iugnay ninyo sa Acacia Tunnel itong pagkalat na ito. Sa totoo lang na may mga history tayo na kung bakit kumalat ito. Ang totoong nagsimula ito kung tutuusin 'yong pagtatanggal ng quarantine sa mga APOR, doon tayo nagsimula,” ayon kay Richard Ligad, acting city information officer ng lungsod.

- Ulat ni Rex Ruta