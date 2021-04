2 binaril sa van sa Makati nakipagkita sa mga suspek: Makati police

MAYNILA—Nakilala na ng mga pulis ang babae at lalaking sakay ng van na binaril sa Bel Air, Makati Miyerkoles ng hapon.

Sa report mula kay Makati chief of police Col. Harold Depositar, tinukoy ang 2 biktima na sina Bonifacio De Vera Jr., 62, at Remigia Devera, 62, taga-magkaibang lugar sa Quezon City.

Sa imbestigasyon ng pulis, sangkot sa pamamaril ang isang hindi pa nakikilalang lalake at babaeng suspek na dumating sa lugar sakay ng kulay gray na sedan.

Natukoy sila mula sa pagsilip ng pulis sa mga kuha ng CCTV sa lugar.

Patay ang dalawang sakay ng isang puting van sa Bel Air Makati matapos barilin ng di pa nakikilalang salarin kaninang alas dos ng hapon. Dead on the spot ang babae at lalaking sakay ng van. @ABSCBNNews@DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/eOGcJMcGDo