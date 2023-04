TINGNAN: PH Embassy sa The Hague, nakiramay sa pagpanaw ni dating DFA Sec. del Rosario

THE HAGUE - Naka-half mast ang bandila ng Pilipinas sa Philippine Embassy sa The Hague bilang pakikiramay sa pagpanaw ni dating Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario.

Kilala si del Rosario bilang top envoy ng Pilipinas mula 2011 hanggang 2016 noong administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III na nagdala at nagpanalo sa kaso ng Pilipinas laban sa China sa isyu ng territorial jurisdiction sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa The Netherlands, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.