TINGNAN: Panitikang Pilipino muling bumida sa London Book Fair

LONDON - National Book Development Board (NBDB) ng Pilipinas, muling lumahok sa London Book Fair sa Olympia London.

Kasama ang ilang Pinoy content creators at publishers, layon ng NBDB na maisulong ang comic books, fiction, romance, children’s literature, at iba pang akdang Pinoy sa international agents para sa global distribution at adaptation.

Ang LBF na ginanap nitong April 18 hanggang 20, 2023 ay ang pinakamalaking Spring Book Fair sa buong Europa.

