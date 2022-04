TIMOR-LESTE – Umpisa na ng overseas voting o OV sa Timor-Leste ngayong April 21, Huwebes. Matatandaang isa ang Timor-Leste sa mga bansang naantala ang pagpapadala ng mga election material dahil sa naging logistical problems sa shipment.

Ang mga rehistradong Pilipinong botante ay maaaring pumunta sa Philippine Embassy Chancery sa Bairro Farol, Dili para makaboto mula 9am hanggang 5pm, mula April 21 hanggang sa May 9, 2022.

Samantala, pinapayagan naman ang may mahigit pitong daang registered overseas Pinoy voters na may active status sa Timor-Leste na bumoto sa ibang voting post na nagsimula noong April 10 na magtatapos naman hanggag sa April 30, 2022.

Kailangan lamang magsumite ng “Manifestation of Intent to Vote in Another Post” ang sinumang Pilipinong botante sa Embahada o voting post na kung saan nila intensyong bumoto. Maaaring i-download dito ang form. Isumite ang sinagutang form kasama ng clear copy ng inyong valid Philippine passport o anumang valid document bilang pagkakakilanlan.

Bisitahin ang official website ng Philippine Embassy sa Dili, Timor-Leste para sa iba pang detalye.