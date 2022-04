Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Ngayon na umano ang pinakamagandang panahon para magpaturok ng COVID-19 booster shots, ayon kay Department of Health Sec. Francisco Duque III.

Ayon kay Duque, maluwag ang mga vaccination site at sapat ang mga suplay ng bakuna.

Kung hihintayin pa kasi ang muling COVID-19 surge, posibleng maging pahirapan na aniya ang bakunahan.

"Kapag may surge at du'n lang kayo nagmadali na magpabakuna, sa totoo lang baka kakaunti masyado ang puwedeng magbakuna. Puno na naman ang mga vax sites tapos kukulangin na naman tayo sa mga frontline health care workers na magbabakuna dahil nasa ospital sila nangangalaga ng mga ma-admit na pasyente," ani Duque.

Batay sa datos, nasa 12.7 milyon o wala pa sa kalahati ng kabuuang bilang ng eligible adult population ang nabibigyan ng booster shots.

Para kay Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion, bumagal talaga ang pagbabakuna sa bansa.

"We are hitting only about 250,000 (COVID jabs administered) a day. Dati close to a million 'yan a day. So talagang bumagsak ang vaccination rate, siguro dahil sa elections. Defocused din ang LGUs, dahil sa mga kampanya, mga rallies. And of course, 'yung kumpiyansa ng mga tao natin," ani Concepcion.

Hindi pa man dumarami ang nakakatanggap ng booster shots, inaasahang aarangkada na sa mga susunod na araw ang pamimigay ng ikalawang booster shots para sa senior citizens, mga immunocompromised at mga healthcare worker.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News