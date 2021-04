UP community kinondena ang red tagging vs community pantry volunteers

Ang Maginhawa Community Pantrysa Quezon City. April 21, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA — Mariing kinondena ng mga opisyal at estudyante ng University of the Philippines (UP) nitong Miyerkoles ang patuloy na red-tagging sa mga organizers at volunteers ng mga nagsulputang community pantry sa gitna ng pandemya.

Sa isang online roundtable discussion na may temang "Damayan" na inorganisa ng UP Office of Student Regent, sinabi ni UP Chancellor Fidel Nemenzo na hindi naman na bago ang community pantry dahil mayroon na talagang mga soup kitchen noon pa man para magbigay ng ayuda sa mga mas nangangailangan.

Ayon kay Nemenzo, kapuripuri ang inisyatiba ng mga nag-oorganisa ng community pantry.

Suportado aniya ng UP community ang layunin ng mga community pantry na makatulong sa mga mas nanganailangan sa gitna ng pandemya.

Hindi anya tama ang nangyayaring red-tagging at wala itong puwang sa lipunan.

"Hindi na sila natuto. Red tagging has no place in our society, ever. It is a threat to our constitutional right of freedom of expression, it places people in harm’s way, and shames those who are helping others in a time of need," ani Nemenzo.

Naniniwala ang opisyal ng naturang unibersidad na pagsasayang lang ng oras at resources ang red-tagging.

Dati nang inakusahan ng ilang opisyal sa pamahalaan ang UP bihang institusyon kung saan nangre-recruit umano ang mga komunistang grupo. Itinanggi ito ng pamantasan.

Dapat daw ay ginugugol na lang nila ang kanilang oras sa pagtulong sa gobyerno at sa mga Pilipinong patuloy na nakikipaglaban sa pandemya.

Naniniwala si UP Professor at dating Supreme Court spokesperson Theodore Te na isang makabuluhan at makataong pagtugon ng mga nagmamalasakit ang pagtatayo ng mga community pantry para sa mga walang-wala sa gitna ng pandemya.

Pero nangangahulugan din aniya ang mga ito na mayroong problema sa pagtugon ng pamahalaan sa pandemya.

“Indikasyon ito na mayroon talagang kakulangan. Repleksyon ito ng frustration ng mga tao sa mga bagay na hindi kayang tugunan ng lokal at national government,” paliwanag ni Te.

Ayon sa kanya, hindi na rin nakapagtataka ang nangyayaring red-tagging dahil klaro naman na ang pagtugon ng pamahalaan ngayon sa isang public health crisis ay sa pamamagitan ng military response.

“Ang isinusulong talaga at mas pinapakinggan at ang mas unang pinupuntahan na solusyon ay yung military response, law and order, discipline, rather than the scientific, empirical or rational response.” dagdag niya.

Samantala, bagama't aminado ang abugado na kailangan talagang tutulan ang nangyayaring red-tagging, sinabi niya na hindi rin niya maipapayo ang agarang pagsasampa ng kaso ng mga indibidwal na na-red tag nang dahil sa pagtatayo ng community pantry.

“Unfortunately, ang legal response kasi ang unang tinitingnan. Ang difficulty of going to court is that you need evidence. At kung titingnan po natin ito ay criminal case, napakataas ng level of evidence that is required," sabi niya.

Payo pa ni Te, hindi dapat magmadali sa pagsasampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng red-tagging. Dapat ay idokumento muna ang mga ebidensiya at i—preserba ito para maging mas malakas ang kaso pagdating sa korte.

Pangamba rin niya na magiging mukhang lehitimo aniya ang red-tagging sa sandaling ibasura ng korte ang kaso dahil sa kawalan ng matibay at sapat na ebidensiya.

Ang community pantries ay isang inisyatibong namimigay ng libreng gulay, pagkain, at suplay sa mga taong nangangailangan nito. Bukas din ito sa mga donasyon.

Martes ng madaling araw nang sinabi ni Ana Patricia Non, ang pioneer organizer ng community pantry sa Maginhawa, Quezon City, na may mga miyembro ng kapulisan na nanghihingi ng kanyang contact number at tinatanong kung ano ang organisasyon niya.

Dahilan ang "red-tagging" para itigil pansamantala ang community pantry sa Maginhawa, na pinilahan ng daan-daang residente roon na naghihikahos ngayong pandemya. Nagbukas na ulit ito ngayon Miyerkoles.

Binigyang-diin naman ni Interior Secretary Eduardo Año na walang iniutos ang kanyang ahensya kaugnay sa pagkuwestiyon sa mga community pantries, pero pinaalalahanan niya ang mga organizer na sundin ang minimum health protocol kontra COVID-19.

