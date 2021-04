Red tagging sa community pantries 'galing sa itaas,' ayon sa dating kongresista

MAYNILA — Kumbinsido ang dating congressman at Bayan Muna chairman Neri Colmenares na may "kumpas sa taas" ang naiulat na pangha-harass ng mga pulis sa ilang community pantry organizers.

Nakatanggap aniya sila ng report na bukod sa Maginhawa, pinuntahan din ng mga pulis ang ibang community pantry gaya sa Matatag, Loyola, at maging hanggang sa Bicol.

"Hindi pwedeng may pulis lang na nag-isip na 'pumunta nga ako sa Maginhawa,' imposible yun. Galing yun sa taas. National yun. Ito naman ang problema sa kapulisan natin, ayaw magsabi ng impormasyon na kailangan, sino ba talaga ang nag-utos nyan?" ani Colmenares.

Kaya naman nag-ikot ngayong araw si Colmenares at ilang volunteer lawyers sa iba't ibang community pantry sa Metro Manila para ipakita ang suporta at pakikiisa sa kanilang inisyatibo.

From the Maginhawa #CommunityPantryPH, Colmenares and Ursua also visited and talked to organizers of community pantries in Maharlika and Matatag, also in Quezon City. They advised them to decline providing personal information to the police. pic.twitter.com/eagtJXE3zR