Mga mangingisdang Pinoy 'di dapat matakot lumaot sa West PH Sea: DA

MAYNILA — Suportado ng Department of Agriculture (DA) ang mga mangingisdang Pinoy sa pangingisda sa West Philippine Sea at sinigurong wala silang dapat ikatakot basta't nasa exclusive economic zone (EEZ) ng bansa.

Ito ay sa kabila ng presensya at pananakot ng mga barkong Tsino sa lugar, na hindi pa rin masawata ng pamahalaan.

Sa isang virtual press conference, sinabi ni Agriculture Undersecretary for Agri-industrialization and for Fisheries Cheryl Marie Caballero na hindi dapat matakot ang mga mangingisda basta nasa EEZ sila.

"We continue to provide support for fisher folk, ensuring their safety. Kaya ang BFAR (Bureau of Fisheries and Aquatic Resources), nandiyan in partnership with Philippine Coast Guard and local government units, para sila pa rin ang makapangisda sa fishing grounds," sabi ni Caballero.

May mga reports naman aniya na nakakapangisda pa rin ang mga Pinoy fishing vessels, pero hindi pa matiyak kung gaano kadami ang kanilang nakukuha.

"Based on validated reports, minsan nangingisda sila para sa kanilang consumption. Kailangan pa i-substantiate sa mga lugar na hindi nararating ng ating fisher folk. Kailangan ma-contextualize kung gaano kadami," dagdag pa niya.

Samantala, tumaas umano ng 41.28 percent ang produksyon ng isda sa bansa mula Marso 29 hanggang kasalukuyan ng April, batay sa report na ibinigay ng Philippine Fisheries Development Authority, dahil na rin sa open fishing season.

Inaasahan anilang stable ang supply at presyo ng mga isda sa mga pamilihan dahil dito.

