Mga mananahi ng face mask umapelang bigyan pa sila ng proyekto

Umaapela ang mga mananahi ng face masks sa gobyerno na dagdagan pa ang kanilang mga proyekto para hindi sila mawalan ng mapagkakakitaan sa kasagsagan ng pandemya. ABS-CBN News

Walang regular na trabaho ang asawa ni Generosa Gomez kaya ang kita niya bilang mananahi ng face mask ang bumubuhay sa kanilang pamilya sa gitna ng pandemya.

"Sana po marami pong maibigay kasi dito kami umaasa na linggo mayroon kaming kinikita," sabi ni Gomez, na may 4 na anak.

Isa lang si Gomez sa daan-daang mananahi na nabigyan ng trabaho sa programa ng gobyerno na paggawa ng telang face mask, na libreng ipinamimigay sa mga mahihirap.

Umabot na sa lagpas 30 milyong piraso ng face mask ang nagawa, kung saan 13 milyon na ang naipamigay sa mga mahihirap na komunidad.

Laking pasasalamat din sa proyekto ni Louise Camingawan, may-ari ng patahian.

Sa P6 kada face mask na bayad sa kanila ng gobyerno, P2 dito ay napupunta sa mananahi.

"Pumasok po ang face mask sa amin, naka-survive 'yong tao sa pang-araw-araw, nakabili po sila ng pagkain, nakabayad sila ng kuryente, ng tubig at saka pangangailangan nila, nai-survive ho nila," ani Camingawan.

Sa isang patahian sa Caloocan, patapos na ang paggawa ng face mask kaya umaapela ang mga mananahi na kung puwede ay bigyan pa ulit sila ng proyekto para magtuloy-tuloy ang kita sa gitna ng pandemya.

May pag-asa naman ang apela, ayon sa Department of Trade and Industry (DTI), dahil may natira pang budget para makagawa ng dagdag na face masks.

"Nagkaroon pa ng savings 'yong programa and ngayon ang gagawin natin, 'yong savings na nakuha, ipagpapatuloy po natin ang programa," sabi ni Trade Undersecretary Fita Aldaba.

Tinutulungan din ng DTI ang ilang negosyo, gaya ng Isadora Fashionline sa Malabon na gumagawa ng personal protective equipment, na makakuha ng kostumer.

Isa ang Office of the Vice President sa nag-order sa Isadora ng PPE, na nagkakahalaga ng P850 bawat isa.

Umapela ang may-ari ng Isadora na si Mia Magno sa publiko na huwag bumili ng mga PPE na gawa sa China para mabuhay naman ang lokal na industriya.

"Sana you can choose to buy Filipino products. Makakatulong ngayon sa ating bayan para umuunlad," ani Magno.

Bukod sa PPE, gumagawa rin ang Isadora ng face masks para hindi mawalan ng trabaho ang mga mananahing Pilipino.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News